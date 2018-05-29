РИАМО – 29 мая. В разных городах России проходит акция «Красная гвоздика», которая направлена на помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Память поколений».

«С 1 мая до 22 июня «Волонтеры Победы» в разных городах регионов России предлагают за любое пожертвование приобрести значки «Красная гвоздика». Все вырученные средства будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий», - говорится в сообщении.

«Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о погибших героях и помощи ныне живущим не только словом, но и делом. Благотворительный фонд «Память поколений» распространяет значки с изображением цветка под девизом «Я помню. Я помогаю» и направляет вырученные средства на помощь участникам всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие Россия и СССР.

В каждом регионе задействуют около 20 волонтеров Всероссийского общественного движения. Всего акция охватит 67 регионов России. Деньги будут потрачены на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой̆ Отечественной̆ войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также участников боевых действий в Афганистане и Сирийской Арабской Республике.

«С каждым годом помощников и единомышленников у нашего фонда становится все больше: выросло количество партнерских сетей, где мы можем распространять значки и собирать средства для оказания помощи ветеранам. <…> Мемориальные акции привязаны к памятным датам, но память поколений не имеет границ: она существует до тех пор, пока среди нас есть герои и те, кто готов помогать им», – отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова.