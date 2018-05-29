РИАМО - 29 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выразил уверенность в том, что знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон добьется оглушительного успеха на профессиональном ринге, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства знаменитому бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону, который является жителем Подмосковья.

«Уверен, что получение паспорта гражданина РФ положительно скажется на мотивации Джеффа Монсона, который разделяет интересы нашего государства. Нет никаких сомнений, что россиянин Монсон добьется оглушительного успеха как на профессиональном ринге, так и в тренерской карьере. Убежден, что в будущем его примеру последуют и другие именитые спортсмены, а это означает одно – Россия находится на правильном пути», – сказал Терюшков.

Титулованный спортсмен открыл школу боевых искусств в Красногорске, где работает тренером-руководителем секции борьбы в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Опалиха». Главным условием 47-летнего бойца, было то, чтобы дети под его руководством могли заниматься бесплатно.

Шестнадцатого июня у Джеффа Монсона состоится бой с Тимом Сильвия. Мероприятие также состоится в Красногорске.