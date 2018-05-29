РИАМО - 29 мая. Порядка 1,5 миллиардов рублей поступило в бюджет Москвы с начала текущего года после продажи 33 участков земли, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

Департамент городского имущества ведет постоянное взаимодействие с предпринимателями, развивающими свой бизнес в столице, а также с москвичами, желающими приватизировать земельные участки.

«С начала 2018 года департамент городского имущества города Москвы заключил с предпринимателями и физлицами 33 договора купли-продажи земельных участков общей площадью более 46 гектаров», – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что при этом доходы бюджета Москвы от продажи земельных участков с начала года составили порядка 1,5 миллиардов рублей.

Более 46 гектаров земли приватизировали физические лица и индивидуальные предприниматели по итогам торгов по продаже в рамках 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», субъекты малого и среднего предпринимательства – на льготных условиях в рамках федерального закона N159-ФЗ от 22.07.2008, а также физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица в рамках предоставления государственной услуги города Москвы «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений».