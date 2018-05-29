РИАМО - 29 мая. Управление социальной защиты населения и Центр социального обслуживания заработают в новом четырехэтажном здании на северо-востоке Москвы в следующем году, в настоящее время ведутся отделочные и фасадные работы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Новое здание для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания в районе Северный на северо-востоке столицы откроется в следующем (2019 году – ред.) году. Всего до 2020 года по поручению мэра Сергея Собянина предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 4 социальных объектов в рамках социальной поддержки жителей города Москвы», – сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

В настоящее время завершили возведение конструктива здания, ведутся отделочные и фасадные работы, переустройство инженерных коммуникаций.

На первом этаже здания расположится входная группа, пост охраны, кабинет справочно-информационной службы, пищеблок, отделение срочного обслуживания населения, отделение специалистов социального обслуживания на дому.

На втором этаже разместятся отделение социальной реабилитации инвалидов, кабинет специалистов ЦСО, зал механотерапии, зал ЛФК, соляная пещера, массажный кабинет, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

На третьем этаже будет отделение обслуживания по вопросам опеки УСЗН, отделение обсаживания старшего поколения, отделение обслуживания семей с детьми, администрация УСЗН. На четвертом этаже появятся бильярдная, комната бальных танцев, актовый зал на 100 мест и зимний сад.

Для удобства передвижения маломобильных групп граждан предусмотрены все условия беспрепятственного и удобного передвижения с системой средств информационной поддержки как визуальной, так и тактильной на всех путях движения к входам и по территории центра. Также на территории предусмотрено парковочное место и зона отдыха.

Здание располагается по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167. Общая площадь четырехэтажного здания составляет свыше 3,9 тысяч квадратных метров.