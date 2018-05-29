РИАМО - 29 мая. Два жилых дома общей площадью 9690 квадратных метров каждый начали строить в подмосковном городе Раменское, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного строительного надзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства двух жилых домов (позиция 1 и 2) в микрорайоне №10 города Раменское. Плановый срок завершения строительства - второй квартал 2021 года», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, площадь каждого дома составит по 9690 квадратных метров. Каждая новостройка рассчитана на 154 квартиры, из которых 56 однокомнатных, 70 двухкомнатных, 28 трехкомнатных.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», - отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Финансирование происходит за счет средств инвестора. Застройщиком объекта выступает АО «ЮИТ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН».