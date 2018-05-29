РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Проектирование котельной в микрорайоне Северный Балашихи завершат до конца лета 2018 года, строительство начнется в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Тараса Ефимова.

Депутат Московской областной думы осмотрел котельную в бывшем военном городке – микрорайоне Северный. В выездном совещании приняли участие специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горокруга, члены Общественной палаты Балашихи, представители ТОС «Северный». Депутат рассказал коллективу котельной о программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по модернизации военных городков и ответил на вопросы жителей.

«Принято решение о строительстве новой газовой котельной на 20 МВт рядом с существующим тепловым объектом. Проектирование уже ведется и будет завершено до конца лета (2018 года – ред.). Начало строительства запланировано на следующий год. Всего из регионального бюджета в 2019 и 2020 годах на эти цели будет выделено 155 миллионов рублей. Ремонт существующей котельной проводить нецелесообразно – здание находится в аварийном состоянии и после ввода нового объекта оно будет демонтировано», – сказал Ефимов.

Он добавил, что новая котельная проектируется с учетом перспективного развития микрорайона Северный и будет более мощной, что потребует замены всех сетей теплоснабжения в Северном и Заре.

«Проект на замену сетей уже выполнен силами теплоснабжающей организации. На данные работы потребуется около 250 миллионов рублей. Для муниципального бюджета это существенная нагрузка. Буду ходатайствовать о включении микрорайонов Заря и Северный в региональную программу и выделении дополнительных средств», – отметил Ефимов.

Директор «Тепловых сетей» Андрей Яковлев пояснил, что существующую котельную передали в муниципальную собственность зимой 2017 года. В экстренном порядке тепловой объект был запущен – установлены теплообменники, ультразвуковые аппараты по очистке котлов от накипи, восстановлена система химической водоочистки. Сейчас специалисты начали подготовку котлов к прохождению нового отопительного сезона.

Всего на восстановление военных городков Балашихи в 2018 году из регионального бюджета выделен 491 миллион рублей. Эти средства будут направлены на капитальные ремонты двух детских садов, котельных №№25 и 27, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, проектирование котельной в микрорайоне Северный.