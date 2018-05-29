РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Сотрудник полиции из Люберец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

В универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса «Салют» в Долгопрудном 26 и 27 мая прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу и его отдельным движениям: народному жиму, пауэрспорту, жимовому двоеборью.

«В данных соревнованиях приняли участие инспектор по работе с личным составом МУ МВД России «Люберецкое» старший лейтенант Артур Хорев и представитель Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Андрей Сухарев. Старший лейтенант МУ МВД России «Люберецкое» Артур Хорев занял первое место в открытой возрастной группе в дисциплине армейский жим двоеборье с допинг-контролем в весовой категории до 80 килограммов, выполнив норматив «Элита»», – говорится в сообщении.

Кроме того, Сухарев стал серебряным призером абсолютного первенства среди открытой возрастной номинации, а также золотым призером абсолютного первенства среди ветеранов.