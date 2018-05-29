РИАМО - 29 мая. Посетители книжного фестиваля «Красная площадь» в столице смогут посетить презентации книг, принять участие в обсуждении книжных тенденций, посетить лекторий и узнать о воздействии скрытого влияния, а также принять участие в других интересных событиях в рамках мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы издательства «Альпина Паблишер».

«Первого июня в 19:30. Площадка «Москва — литературный мегаполис». Анастасия Тарасова, презентация книги «Сам себе финансист. Как тратить с умом и копить правильно», — говорится в сообщении.

Независимый финансовый советник, предприниматель, инвестор Анастасия Тарасова расскажет, как любой человек с любым уровнем доходов может улучшить свое благосостояние, следуя простым правилам.

Второго июня в лектории «Нон-фикшн» в 13:15–14:00 пройдет презентация книги бизнес-тренера, радиоведущего Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой. Методы противодействия скрытому влиянию».

«Нами постоянно пытаются манипулировать на работе, учебе, дома и в кругу друзей, а политики, СМИ и продавцы и вовсе считают это своим долгом. Автор научит, как быстро распознавать любого манипулятора и нейтрализовать его приемы. Вас ждут: глубокое погружение в мотивы манипуляторов, подробная классификация их уловок, большое количество примеров», — добавляется в сообщении.

В тот же день на площадке «Москва — литературный мегаполис» в 20:30 молекулярный биолог, автор книги «Воля и самоконтроль» Ирина Якутенко расскажет о том, почему одни люди лучше сопротивляются соблазнам, чем другие.

В лектории «Нон-фикшн» 3 июня в 20:45 палеонтолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и автор книги «Сотворение земли» Андрей Журавлев расскажет о Земле 550 миллионов лет назад.

«Третьего июня в 20:30. Площадка «Москва — литературный мегаполис». Павел Подкосов и Лев Оборин. Паблик-ток на тему: «Почему мы стали читать больше? Причины, тренды и будущее книги», — добавляется в сообщении.

Автору лучшего вопроса или комментария подарят подборку книг из новой серии Alpina. Popular Science от издательства «Альпина нон-фикшн».

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в столице с 31 мая по 6 июня. До 3 июня он будет проводиться на самой Красной площади, а 6 числа – на Пушкинской. Фестиваль откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» 31 мая. За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы. В частности, впервые свою постановку на Красной площади покажет Государственный театр наций: в программе «Ироническая поэма» шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев.