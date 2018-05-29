РИАМО - 29 мая. Дополнительные ограничения на въезд грузовиков на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года вводить в Москве не будут, в то же время ограничения будут распространяться на перевозки опасных грузов, сообщил во вторник журналистам генеральный директор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков.

«Москва не вводит дополнительные ограничения для въезда в город грузовиков на время проведения чемпионата мира по футболу», - сказал Поляков.

Он добавил, что во время чемпионата мира по футболу в России в городах-организаторах будут ограничены перевозки опасных грузов всех видов.

Ранее он рассказал, что в городах-организаторах введут ограничения на въезд автобусов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».