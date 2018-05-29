РИАМО – 29 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин считает отношения бизнеса и власти в столице взаимовыгодными, он сравнил их с брачным контрактом и добавил, что в городе делают все для улучшения условий ведения бизнеса, сообщает ТАСС.

По его словам, в Москве происходят удивительные события, за 5 лет количество предприятий бизнеса увеличилось в 1,5 раза. Этот феномен, конечно, требует своего объяснения.

«Знаете, отношения города и бизнеса были исторически непростыми, и их можно сравнить с брачным контрактом. Брак может быть разным, может быть по расчету, когда жених богат, но неказист, злобен и недружелюбен, но, тем не менее, есть какая-то выгода от такого брака», - сказал Собянин, выступая во вторник на бизнес-форуме «Цифровая трансформация».

По его словам, брак бывает и по любви, когда прекрасные отношения, но, что касается предпринимательства, когда любовь проходит, убытки остаются.

«Бывает хороший брак, когда и любовь, и расчет совпадает. Бывает идеальный брак, когда он приносит выгоду обоим сторонам. Между городом и бизнесом добиться такого идеала очень сложно, но, тем не менее, стремиться к этому можно и нужно», - добавил мэр.

Он отметил, что городские власти делают все для улучшения условий ведения бизнеса.

«Мне кажется, подвижки в наших отношениях очевидны. Город вкладывает в инфраструктуру, в развитие рубль, бизнес вкладывает три. Совместными усилиями мы вкладываем ежегодно в Москву 2 триллиона рублей. Это огромные ресурсы, которые нам позволяют с уверенностью смотреть в будущее», - уточнил Собянин.