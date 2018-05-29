РИАМО - 29 мая. Представители бизнеса смогут задать актуальные вопросы вице-губернатору Подмосковья Ильдару Габдрахманову в рамках рабочей встречи 30 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Тридцатого мая в 11:00 вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет рабочую встречу с представителями бизнеса», - говорится в сообщении.

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте правительства Московской области.