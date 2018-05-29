РИАМО – 29 мая. В компании «Саратовские авиалинии» заявили об отмене всех рейсов с 30 мая, хотя официального решения Росавиации пока еще не поступало, передает во вторник Газета.ru.

«На текущий момент, 18:00 29 мая 2018 года, никаких официальных итогов и решений от ведомства регулятора (Росавиации – ред.) в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим, авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении компании.

Ранее в адрес руководства авиакомпании поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. В компании «Саратовские авиалинии» объявили об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года, но пока не подтверждают информацию о закрытии авиаперевозчика.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс №703 Москва – Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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