РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Жители городского округа Люберцы подали 1 662 заявки на губернаторскую премию «Наше Подмосковье», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«До 31 мая продолжится прием заявок на соискание премии губернатора «Наше Подмосковье». В настоящее время (на 29 мая – ред.) жителями городского округа Люберцы подано 1 662 заявки», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что консультационные пункты открыты для жителей с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45 (перерыв проводится 13:00 до 14:00).

Два пункта находятся в Люберцах по адресам: Октябрьский проспект, дом №190, кабинет 117, улица Звуковая, дом №4, кабинет 217. В поселке Красково – улица Карла Маркса, дом №39, кабинет 6; в поселке Малаховка – улица 1-я Комсомольская, дом №1А, кабинет 36А; в поселке Октябрьский – улица Ленина, дом №39; в поселке Томилино – улица Пушкина, дом №9-9А, кабинет 6, улица Гоголя, дом №19; микрорайон Птицефабрика, дом №15А.

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области.