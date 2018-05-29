РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Бывшему полицейскому Андрею Виноградову, сбившему летом 2017 года пожилую женщину в Подольске, продлили домашний арест на полгода, сообщил «РИАМО в Подольске» адвокат обвиняемого Леонид Межериков.

В Подольском городском суде 28 мая началось слушание дела бывшего следователя полиции, который в июле 2017 года сбил 79-летнюю Валентину Сафоненко на своем внедорожнике Porsche. Он скрылся с места аварии и не помог пострадавшей. Позже выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян и не заметил пенсионерку.

«Подольский суд продлил Виноградову домашний арест еще на полгода. Следующее заседание, где будут заслушивать показания сторон, пройдет 7 июня. Мой подзащитный пытался примириться с потерпевшей и переводил ей деньги почтовым переводом, но она отказалась и не взяла их. Как адвокат буду добиваться, чтобы мой подзащитный не получил реальный срок», – сказал Межериков.

Сафоненко раздробило тазовые кости, она проходит курс реабилитации и учиться снова ходить. Ее дочь ушла с работы, чтобы ухаживать за мамой. На лечение они потратили около двух миллионов рублей.