РИАМО - 29 мая. До конца 2018 года для пассажиров сделают доступными еще 15 станций метро, всего на текущий год был запланирован ввод 24 станций, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Всего в текущем году планируется сдать 24 станции. Девять из них уже открыты. Также построены три депо и один вестибюль», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в Москве 70% жителей пользуются общественным транспортом.

Всего с 2011 года в Москве было построено свыше 120 километров новых линий метро и 64 новые станции. В настоящее время на различных стадиях градостроительного планирования, проектирования и строительства находятся еще порядка 200 километров линий метро.

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