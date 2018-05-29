РИАМО - 29 мая. До конца 2018 года для пассажиров сделают доступными еще 15 станций метро, всего на текущий год был запланирован ввод 24 станций, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Всего в текущем году планируется сдать 24 станции. Девять из них уже открыты. Также построены три депо и один вестибюль», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».
Он добавил, что в Москве 70% жителей пользуются общественным транспортом.
Всего с 2011 года в Москве было построено свыше 120 километров новых линий метро и 64 новые станции. В настоящее время на различных стадиях градостроительного планирования, проектирования и строительства находятся еще порядка 200 километров линий метро.
Говорят, что одна секретная ветка протяженностью 27 км якобы имеет выходы к Библиотеке имени Ленина, Академии ФСБ, Академии Генштаба, подземному городу с пешеходным тоннелем до главного здания МГУ и правительственному аэропорту «Внуково-2».
Ходынское поле
Легенды и мифы московского метро. Викторина (10/11)
В районе какой станции столичной подземки находится один из самых секретных объектов 20 века – так называемый «бункер Сталина»?
В фильме Владимира Машкова «Папа» снимали «Киевскую-кольцевую». Однако это стало киноляпом, поскольку действие фильма происходит в конце 1930-х, когда «Киевской-кольцевой» еще не было (она была открыта лишь в 1954 году). Существовала лишь довоенная «Киевская», которая теперь является частью «голубой» Филевской ветки.
Обычный пассажир
Скорее всего, вы воспринимаете метрополитен лишь как способ передвижения и стремитесь поскорее выбраться наверх. Но даже для тех, кто не верит в мифы и легенды, в метро найдется много интересного. Например, оно вполне может стать палеонтологическим музеем. Вы можете отправиться на «Библиотеку им. Ленина», чтобы в этом убедиться.
Наверняка вы любите мифы и загадки, но вам иногда не хватает знаний, чтобы их разгадывать. Если вы часто пользуетесь московским метро, обращайте внимание на то, что вокруг вас, и вы откроете для себя много интересного, а возможно, захотите сходить на экскурсию в подземку или почитать книжки о метро.
Вы знаете подземку практически наизусть, всегда обращаете внимание на любопытные детали и наверняка бывали на ночных экскурсиях в метро. Поэтому для вас не тайна, где находятся заброшенные станции и ветки, которые никуда не ведут, и вы даже могли бы самостоятельно устроить квест по загадкам Московского метрополитена.
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