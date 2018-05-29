РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 мая. Около 35 тысяч человек обслуживает поликлиника Котельников в 2018 году, сообщила заместитель терапевтического отделения медучреждения Лариса Елыкова.

Во вторник в доме культуры «Белая Дача» проходит круглый стол по вопросам здравоохранения. В нем принимают участие представители городской администрации, общественной палаты.

«У нас в 2018 году к Котельниковской поликлинике прикреплены 34 483 человека. Из них иногородних – 8 464, а 3 331 пациент прикреплен к нам по полисам Московской области», – сказала Елыкова.

Она отметила, что в поликлинике есть 14,75 ставки терапевта. На одного специалиста рекомендуемая нагрузка на участке – 1,7 тысячи человек. По словам Елыковой, на данный момент в поликлинике работают семь терапевтов.

«Наша установка – принимать всех (пациентов – ред.). Поэтому и существует прием вне расписания и по расписанию», – заключила Елыкова.