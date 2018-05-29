РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Жители городского округа Люберцы попросили главу муниципалитета Владимира Ружицкого навести порядок в почтовом отделении в доме №10 по улице Южной, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Свою просьбу жители высказали во вторник во время проверки ремонта подъездов. По их словам, почта выглядит настолько плохо, что в отделение страшно заходить.

«Я себе записал информацию, дам поручение своим замам разобраться и решить эту проблему», - сказал Ружицкий.

По его словам, вопрос ремонта почтового отделения он возьмет на контроль.