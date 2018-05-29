РИАМО - 29 мая. Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Вячеслав Леонов представил гостям из КНР приоритетные направления производства сельскохозяйственной продукции, сотрудничество в сфере АПК обсуждалось в ходе визита делегации в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представители Минсельхозпрода Подмосковья провели встречу с делегацией КНР из провинции Шаньдун, которая занимает первое место в КНР по производству сельхозпродукции. Возглавил делегацию КНР заместитель начальника Управления коммерции провинции Шаньдун Люй Вэй. В состав группы также вошли представители управлений коммерции, морского и рыбного хозяйства, контрольно-карантинного управления провинции, представители муниципальных органов по делам торговли и сельского хозяйства.

«Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Вячеслав Леонов на конкретных примерах познакомил китайских гостей с приоритетными направлениями производства сельскохозяйственной продукции Подмосковья», – говорится в сообщении.

Представители китайской делегации выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве по вопросу в рамках агропромышленного комплекса.

«Зарубежные гости из Китайской Народной Республики уже не в первый раз приезжают в Подмосковье и в области сельского хозяйства у нас много возможностей для расширения сотрудничества. Мы заинтересованы в этом и намерены в полной мере презентовать наш аграрный сектор в ходе международных форумов и ярмарок в КНР. А китайским инвесторам представить меры поддержки, которые они могут получить в рамках реализации своих проектов на территории Московской области», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Также в ходе визита были намечены наиболее перспективные сферы взаимодействия в области АПК.