РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 мая. В городскую поликлинику подмосковных Котельников с начала 2018 года привлекли работать восемь медицинских специалистов, сообщил главный врач учреждения Виктор Манкиров.

Во вторник в доме культуры «Белая Дача» проходит круглый стол по вопросам здравоохранения. В нем принимают участие члены городской администрации, общественной палаты, медицинских учреждений.

«Ставок полных мало. Но мы с начала года (2018 года – ред.) приняли восемь специалистов. Среди них есть два педиатра, неотложники, офтальмолог, хирург, рентгенолог. Пригласили еще одного педиатра и сейчас ждем, когда ему выделят жилье. К концу июня он будет работать», – сказал Манкиров.

Он уточнил, что отдел кадров поликлиники в месяц обзванивает 10-15 специалистов с предложением работать. Также Манкиров добавил, что идет активное привлечение выпускников медицинских вузов.

По его словам, поликлиника ведет переговоры с медицинскими колледжами о предоставлении четырех целевых мест для студентов. После обучения по данному направлению выпускники обязаны будут проработать в поликлинике Котельников не менее 5 лет.

«Мы готовы выплачивать соцстипендию выпускникам медвузов, которые будут работать у нас, в размере от 1,6 до 3 тысяч рублей», – заключил Манкиров.