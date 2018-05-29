РИАМО – 29 мая. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков возглавил Олимпийский комитет России (ОКР) сроком на четыре года по решению олимпийского собрания, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«В здании ОКР на Лужнецкой набережной в Москве во вторник проходит олимпийское собрание. За 44-летнего Позднякова было отдано 214 голосов, что составило 78,7%. 56 голосов (20,6%) поддержки набрал другой кандидат — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что в феврале текущего года Поздняков попросил прощения у МОК за допинг россиян на Олимпийских играх.

Станислав Поздняков - фехтовальщик на саблях и спортивный функционер. С 2016 года был первым вице-президентом ОКР. Четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, пятикратный обладатель Кубка мира, пятикратный чемпион России по фехтованию на саблях.