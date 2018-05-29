РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 мая. Проблему нехватки терапевтов и педиатров в поликлинике подмосковных Котельников власти планируют решить до 1 декабря 2018 года, сообщил во вторник на круглом столе по вопросам здравоохранения замглавы администрации муниципалитета Андрей Булгаков.

Во вторник в доме культуры «Белая Дача» прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В нем приняли участие сотрудники администрации и общественной палаты города.

«Составили дорожную карту - сколько у нас будет работать терапевтов и педиатров. В 2018 году губернатором Подмосковья была поставлена задача решить проблему нехватки специалистов. Совет депутатов заложил деньги. К 1 декабря вопроса с нехваткой педиатров и терапевтов не будет», - сказал Булгаков.

Он добавил, что, согласно дорожной карте, в Котельниках должны работать восемь педиатров и семь терапевтов. Булгаков подчеркнул, что главная задача администрации - привлечь медицинских специалистов.