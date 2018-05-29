РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Замначальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александр Редькин 8 июня проведет прием жителей, сообщается на сайте УМВД России по городскому округу.

По данным графика приема, опубликованного на сайте, прием граждан заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Подольску по охране общественного порядка Александром Редькиным состоится 8 июня с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Узнать подробности и записаться на мероприятие можно по телефону: 8(496)763-02-59.