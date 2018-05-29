РИАМО – 29 мая. Компании Skoda и Volkswagen отзывают более 132 тысяч автомобилей в Российской Федерации из-за технической неполадки, передает во вторник Федеральное агентство новостей.

«Согласно приведенным данным, 132,6 тысячи машин марок Skoda Rapid и Volkswagen Polo Sedan подлежат отзыву. Причиной тому стала возможная буксирная проушина, расположенная в бортовом инструменте, которая сварена ненадлежащим образом», - говорится в сообщении.

Отзыву подлежат машины, реализованные в период с 2016 по 2018 год. По словам экспертов, дефект при буксировке автомобиля может привести к обрыву.

Как уточняется в материале, все ремонтные работы будут проведены бесплатно для автовладельцев.

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