РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Во вторник на круглом столе в общественной палате Балашихи приняли решение открыть в городском округе общественную приемную по вопросам ЖКХ, сообщил член совета некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Олег Иванов.

«В Балашихе будет открыта общественная приемная НП «ЖКХ Контроль». Суть деятельности наших общественных приемных заключается в том, чтобы принимать жителей, узнавать о проблемах в сферах жилищно-коммунального хозяйства, аккумулировать всю информацию и при необходимости направлять жалобы в органы государственной власти и местного самоуправления. Если проблема имеет законодательный характер, то разрабатывать проекты нормативных правовых актов и проекты законов», - сказал Иванов.

Он добавил, что общественные приемные уже успешно работают в Дубне, в Химках и Талдомском районе. В ближайшее время будет определен график работы приемной, и она откроет свои двери для жителей Балашихи.

НП «ЖКХ Контроль» занимается решением проблем в жилищно-коммунальной сфере и повышением эффективности работы отрасли. Одно из направлений работы организации - разъяснение гражданам основ жилищного законодательства.