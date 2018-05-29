РИАМО - 29 мая. До 80% вырастет в Подмосковье число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых возьмут под диспансерное наблюдение в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В 2018 году в Московской области 80% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут находиться под диспансерным наблюдением медиков. Таким образом, их количество увеличится с 300 до 800 тысяч человек», - сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Министр также отметил, что в Московской области наблюдается устойчивая динамика снижения смертности от болезней системы кровообращения. Однако для достижения лучших результатов необходимо повышать качество и скорость оказания медицинской помощи.

«Тенденция снижения смертности связана, в том числе, с появлением и расширением в Подмосковье сети сердечно-сосудистых центров, а также с оснащением медицинских учреждений современным оборудованием для оказания помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения. Кроме того, в 2018 году мы планируем увеличить число пациентов, госпитализированных с инсультом в первые 4,5 часа после приступа, - с 40 до 60%», - заявил Марков.

Как отметил министр, важным элементом в борьбе со смертностью от болезней сердечно-сосудистой системы остается диспансеризация населения. Только с начала года у прошедших обследование было впервые выявлено 16,6 тысячи случаев заболеваний органов системы кровообращения. Всего же на 2018 год запланирована диспансеризация более 1,16 миллиона жителей Московской области.