РИАМО - 29 мая. Аренда автодомов востребована среди болельщиков чемпионата мира по футболу в России, но большая часть перевозок будет ложиться на авиацию и железнодорожный транспорт, сообщил во вторник журналистам генеральный директор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков.

«Достаточно много заявок у нас на перемещение на так называемых домах на колесах. Берут в аренду, у нас есть данные от наших коллег из соседних стран, от компаний, которые занимаются этим бизнесом на территории Российской Федерации, что это услуга очень востребована», - сказал Поляков.

Он отметил, что большая часть перевозок болельщиков во время чемпионата мира по футболу в России будет ложиться на авиацию и железнодорожный транспорт.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».