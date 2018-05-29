РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин примет участие в торжественном открытии клуба единоборств «Р.О.Д.Ъ.» в Люберцах 31 мая, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Клуб единоборств «Р.О.Д.Ъ.» - один из самых авторитетных в России. Его история началась в 2007 году в Москве и нашла свое продолжение в Люберцах на улице Кирова, 34, где 31 мая в 15:00 торжественно откроется новый зал. В открытии примет участие Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин», - сказал Ружицкий.

Также в мероприятии примут участие президент клуба «Р.О.Д.Ъ.» Иван Иванов, генеральный директор клуба Ян Коченов, профессиональный боец UFC Александр Волков, экс-чемпион М-1 Роман Зенцов.

Ружицкий подчеркнул, что ежедневно в клубе будут проводиться тренировки для детей и взрослых по следующим видам спорта: бокс, смешанные единоборства (ММА), тайский бокс, грэпплинг (борьба), бразильское джиу-джитсу (борьба) и кроссфит (скоростно-силовая подготовка). Особенностью клуба является тот факт, что тренировки детей осуществляются бесплатно.

По его словам, одновременно с развитием контактных единоборств клуб «Р.О.Д.Ъ.» ведет активную общественную и социальную деятельность - реализацию социально значимых проектов на средства грантов, выделяемых президентом РФ для некоммерческих неправительственных организаций. Реализация социальных проектов осуществляется в рамках Ассоциации спортивных, патриотических и ветеранских организаций «Щит и Меч», учредителем которой является клуб «Р.О.Д.Ъ.».

Также реализованы такие проекты, как общероссийский форум спортивно-патриотических клубов и общественных объединений «Возрождение» (2015 год), «Движение к Возрождению» - социальная поддержка пенсионеров (2016 год) и «Возрождение Мужества» - проект посвящен памяти Героя России Анатолия Лебедя (2017 год).