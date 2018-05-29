РИАМО - 29 мая. В Москве около 70% жителей пользуются общественным транспортом, у города есть потенциал стать лидером по этому показателю во всем мире, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас уже сегодня порядка 70% жителей города пользуются общественным транспортом, это один из высоких показателей в мире», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что Москва сможет выйти на первое-второе место по использованию общественного транспорта в мире после реализации всех проектов строительства метро и дорог.

Ранее заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщал, что с начала года почти 100 миллионов пассажиров воспользовались маршрутами наземного городского транспорта без турникетов, такой способ посадки позволяет экономить от 5 до 20 минут в пути.