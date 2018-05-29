РИАМО - 29 мая. Свыше 14,5 тысяч автобусов зарегистрированы в качестве готовых к перевозке болельщиков в города-организаторы чемпионата мира по футболу в России, на период мундиаля въезд в города проведения матчей будет ограничен, сообщил во вторник журналистам исполняющий обязанности генерального директора компании «ГЛОНАСС» Аркадий Заикин.

«Сейчас по чемпионату мира зарегистрировано более 14,5 тысяч автобусов, которые готовы осуществлять перевозки. Обработано, включено и зарегистрировано в систему (ГЛОНАСС – ред.) более 9 тысяч автобусов», - сказал Заикин.

Он отметил, что система ГЛОНАСС включает в себя две основные вещи – это навигационный приемник, который позволяет определять координаты и контролировать транспорт, а также это связная часть, которая передает информацию о тревожных событиях во время поездок.

«Было принято решение о том, что автобусы, которые следуют с болельщиками и будут въезжать в города чемпионата, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и передавать свою информацию о пути движения в специальные информационные ресурсы, через ГЛОНАСС эта информация будет доводиться до силовых структур, в случае если автобус отклоняется от маршрута или произошли какие-то эксцессы по дороге», - добавил генеральный директор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков.

По его словам, с 1 июня по 17 июля ограничения на въезд автобусов вводятся для Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи, а на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска ограничения будут действовать с 1 по 30 июня.

«Все ограничения на въезд не будут распространяться на автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки, это все муниципальные, все маршрутные автобусы», - отметил Поляков.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».