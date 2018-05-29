РИАМО - 29 мая. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Москве 30 мая, жителей призвали соблюдать осторожность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации метеобюро в течение дня 30 мая 2018 года в городе Москве ожидается усиление ветра c порывами до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве рекомендует при сильном ветре обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Автомобиль необходимо парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.