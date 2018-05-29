РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 мая. Здание поликлиники в микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников планируют отремонтировать по программе губернатора до конца 2018 года, сообщил на круглом столе по вопросам здравоохранения замглавы администрации муниципалитета Андрей Булгаков.

Во вторник в доме культуры «Белая Дача» прошел круглый стол по вопросам здравоохранения. В нем приняли участие сотрудники администрации и общественной палаты города.

«Каждый год подаем заявку на ремонт. В 2018 году ремонт запланирован в здании поликлиники по адресу: микрорайон Ковровый, дом №12А», - сказал Булгаков.

Он отметил, что ремонт проведут по программе губернатора Московской области. После ремонта проведут закупку необходимого оборудования.