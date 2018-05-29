РИАМО - 29 мая. Архитектурно-отделочные работы почти завершены на новой станции московского метрополитена «Новопеределкино», ажурные металлические панели со стеклом появились на пяти колоннах в вестибюлях станции, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Архитектурная отделка платформы станции «Новопеределкино» выполнена в полном объеме. В вестибюлях станции на колонны монтируются декоративные арочные панели, уже облицовано 5 из 12 колонн», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Декоративные панели являются сборными и крепятся на каркасную подсистему. В вестибюлях станции на одной колонне размещается 72 кассеты, 68 из которых являются резными. Матовое стекло триплекс создает эффект рассеивающего света. Для обслуживания светильников установлена специальная система, которая позволяет открывать и закрывать створки панелей.

По словам заместителя мэра, в скором времени планируют полностью завершить также устройство верхнего строения пути общей протяженностью более 2,6 тысячи метров (включая платформенную часть и перегонные тоннели). Четверть этого объема уже полностью готова.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (единого оператора программы развития столичного метрополитена – ред.) Марс Газизуллин отметил, что в ближайшее время запланировано проведение испытаний инженерных систем противопожарной защиты, лифты, устройство тоннельной вентиляции, охранную сигнализацию и другие системы безопасности.

«Проведение комплексных испытаний намечено на июнь. Для того, чтобы проверить работы всех систем, на станции будет организовано управляемое задымление», – пояснил Газизуллин.

Архитектурный облик станции «Новопеределкино» выбрали пользователи проекта «Активный гражданин». В дизайн-концепции станции объединены традиционные московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров. Ажурные металлические панели со стеклом, рассеивающим свет, напоминающие древнерусские своды, станут главным украшением станции.

«Новопеределкино» – станция неглубокого заложения с двумя подземными вестибюлями. Она находится в районе пересечения Боровского шоссе с улицей Шолохова на участке Калининско-Солнцевской линии, где разместятся семь новых станций – «Мичуринский проспект», «Очаково», «Солнцево», «Говорово», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».