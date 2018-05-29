РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Около 40 детей из многодетных и малообеспеченных семей Подольска смогут посетить цирк танцующих фонтанов в Москве 1 июня, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая отделом соцобслуживания населения и по делам инвалидов городского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области Ольга Пластун.

«Ко Дню защиты детей 1 июня подольское управления соцзащиты населения совместно с администрацией горокруга планирует отправить около 40 детей на экскурсию в цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» в Москве. Власти выделили нам автобус и сухое питание для ребят. Поездка будет бесплатной, в ней примут участие дети из многодетных и малообеспеченных семей», - сказала Пластун.

По ее словам, в прошлом году 1 июня для детей льготных категорий провели экскурсию в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот».

Всего на учете в Подольском городском управлении соцзащиты населения состоит 700 семей, из них самую большую категорию составляют неблагополучные.