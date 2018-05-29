РИАМО - 29 мая. В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной регионального правительства на июнь этого года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

Приемная подмосковного правительства находится в Москве на улице Садовой-Триумфальной, дом 10/13, строение 2.

Так, 4 июня в 10:00 начнется прием министра культуры Оксаны Косаревой, в 15:00 - министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной. Пятого июня с 15:00 прием будет вести министр областного правительства по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Шестого июня с 10:00 жителей будет принимать начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко. Седьмого июня состоятся два приема: в 10:00 - министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, в 15:00 - начальника Главного управления государственного строительного надзора региона Артура Гарибяна.

Далее, 8 июня, с 10:00 будет вести прием министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев, с 15:00 - председатель комитета по ценам и тарифам Наталья Ушакова. Тринадцатого июня в 10:00 заявителей будет принимать министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, в 15:00 - заместитель председателя правительства Московской области Ирина Смирнова.

Четырнадцатого июня также пройдут два приема: в 10:00 - руководителя областной Госжилинспекции Вадима Сокова, в 15:00 - министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова. Пятнадцатого июня в 10:00 начнется прием председателя Комлесхоза Подмосковья Ивана Советникова, в 15:00 - заместителя председателя правительства Московской области – министра инвестиций и инноваций Дениса Буцаева.

Восемнадцатого июня в 10:00 жители Подмосковья могут попасть на прием к начальнику Главного управления культурного наследия региона Валерии Березовской, в 15:00 – к заместителю председателя правительства Московской области – министру государственного управления, информационных технологий и связи региона Максуту Шадаеву.

На следующий день, 19 июня, в 15:00 пройдут два приема - заместителя председателя правительства Московской области – руководителя Главного управления территориальной политики региона Александра Костомарова и первого заместителя министра инвестиций и инноваций Вадима Хромова.

Двадцатого июня жителей Подмосковья ждут сразу три приема: в 10:00 - министра образования Марины Захаровой, в 15:00 - зампреда правительства Александра Чупракова и министра регионального правительства по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева.

Двадцать первого июня в 10:00 заявителей примет министр энергетики Леонид Неганов, в 15:00 - первый заместитель председателя правительства Ольга Забралова; 22 июня в 10:00 - министр социального развития Ирина Фаевская, в 15:00 - начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Татьяна Витушева.

Замминистра строительного комплекса Московской области Евгения Соколова проведет прием 25 июня в 10:00. В 15:00 26 июня жителей Подмосковья примут заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Пестов и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Двадцать седьмого июня в 10:00 начнутся два приема - заместителя председателя регионального правительства Максима Фомина и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова. На следующий день, 28 июня, в 10:00 пройдет прием министра экологии и природопользования Александра Когана, в 15:00 - министра сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.

Последним приемным днем месяца станет 29 июня. В этот день пройдут два приема – в 10:00 с заявителями встретится министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин, в 15:00 - зампред правительства – руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов.

Как отмечается на портале подмосковного правительства, запись на прием по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05 – начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 09:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день – с 09:00 до 16:00, в первый рабочий день текущего месяца предварительная запись на прием граждан руководителями министерств и ведомств проводится до 20:00.