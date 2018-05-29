РИАМО - 29 мая. В Мособлсуде завершились прения по делу «банды ГТА», обвинение просит приговорить почти всех ее членов к пожизненному заключению, а также общему штрафу более чем в 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Сегодня в Мособлсуде завершились прения по делу «банды ГТА». Стороной обвинения были запрошены следующие меры наказания: для Гулямова - 25 лет строгого режима, штраф 700 тысяч рублей; для Додохонова - пожизненное лишение свободы особого режима, штраф 900 тысяч рублей; для Кодирова - пожизненное особого режима, штраф 700 тысяч рублей; для Улугмурадова - пожизненное особого режима, без штрафа; для Хасанова - пожизненное особого режима, штраф 700 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Реплики по делу состоятся 30 мая, также будет заслушано последнее слово подсудимых в 11:00.

В марте 2012 года Ибайдулло Субханов создал на территории Московской области вооруженную банду. Банда совершила 16 нападений на территории Москвы, Московской и Калужской областей, были убиты 17 человек и двое ранены. Были преступления без жертв, когда обвиняемые избивали и грабили потерпевших. В ноябре 2014 года сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение Субханова, который в ходе операции был ликвидирован. Также были задержаны и арестованы девять членов банды.

Первого августа 2017 года в Мособлсуде после заседания по делу в отношении девяти членов «банды ГТА», пятеро подсудимых напали в лифте на конвойных и завладели их оружием. Взяв конвойных в заложники, арестанты вышли в зал на третьем этаже, где им преградили путь сотрудники Росгвардии. Завязалась перестрелка, в ходе которой троих нападавших ликвидировали на месте, двое были ранены.

В результате нападения двое сотрудников конвоя получили различные телесные повреждения и были госпитализированы, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение в плечо.