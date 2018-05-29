РИАМО - 29 мая. Бронницкая городская больница в Подмосковье готова оказать необходимую помощь участникам чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Бронницкой городской больнице завершена подготовка к чемпионату мира по футболу, в учреждении установлены камеры системы видеонаблюдения, проведен косметический ремонт входной группы, оборудована противошоковая палата, а также диагностическая палата в приемном покое», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, в больнице также налажена маршрутизация, подготовлена вертолетная площадка, специалисты отработали действия по посадке вертолета на территории учреждения, установлена навигация на английском языке для удобства иностранных болельщиков и спортсменов.

Как отметил Марков, чемпионат мира по футболу – главное спортивное событие 2018 года, поэтому все усилия будут направлены на то, чтобы учреждения здравоохранения Подмосковья смогли при необходимости оказать квалифицированную медицинскую помощь и болельщикам, и спортсменам.

«Медицинский персонал прошел курсы английского языка, доукомплектован запас лекарственных препаратов и перевязочных средств», – заключил Марков.

Возле спортивных баз команд-участниц будет вестись круглосуточное дежурство бригад скорой медицинской помощи.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».