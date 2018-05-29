РИАМО - 29 мая. Производственный комплекс, предназначенный для создания и выпуска диагностического медицинского оборудования и наборов реагентов для проведения клинической лабораторной диагностики, планируют построить в городском округе Дубна в 2019 году, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство предприятия по выпуску медицинской техники, расположенного в городском округе Дубна. Данный проект находится на сопровождении в Центре содействия строительству. Срок действия разрешения на строительство – до июня 2019 года», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

В двухэтажном здании на площади более 1,4 тысячи квадратных метров разместятся производственная, складская, административная зоны, а также сопутствующая инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение.

Объект возведут за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Биомедицинская компания». Объем инвестиций в проект составит порядка 250 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 70 рабочих мест.