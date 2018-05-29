РИАМО - 29 мая. Все объекты в Москве полностью готовы к проведению чемпионату мира по футболу, который стартует с 14 июня, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

«Могу сказать с полной уверенностью, что мы абсолютно готовы к проведению чемпионата мира. Мы по поручению мэра провели очередное совещание, рабочий обход. Все готово, все эксплуатируется, все используется», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он напомнил, что сам стадион «Лужники» сдали в эксплуатацию еще год назад. После чемпионата мира инфраструктуру «Лужников» смогут использовать ежегодно до 5 миллионов жителей.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».