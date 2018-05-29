РИАМО - 29 мая. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) изменила расписание поездов в Москве с 8 по 13 июня из-за празднования Дня России, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».

«В связи с празднованием Дня России и переносом выходных и рабочих дней корректируется расписание всех маршрутов ЦППК. Пригородные поезда будут осуществлять движение: 8 июня – по расписанию четверга; 9 июня – по расписанию пятницы; 10, 11 июня – по расписанию субботы; 12 июня – по расписанию воскресенья; 13 июня – по расписанию среды», – говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров назначены два дополнительных поезда: 10 июня – Москва-Пасс.-Курская – Владимир. Отправление из Москвы в 09:21; 12 июня – Тула-1 – Москва-пасс.- Курская. Отправление из Тулы в 14:07.

Также с 9 по 12 июня увеличена до 11 вагонов составность электропоездов №№6382, 6384, 6383, 6385 сообщением Черусти – Вековка.

День России – 12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.