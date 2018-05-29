РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мая. В городском округе Люберцы до ноября 2018 года отремонтируют 1 329 подъездов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава Люберец во вторник проинспектировал ход ремонта подъездов в доме №26 на улице Южная. Работы там выполняет подрядная компания АО «Люберецкий городской жилищный трест».

«К ноябрю 2018 года мы должны отремонтировать 1 329 подъездов. В настоящий момент (на 29 мая – ред.) уже закончены работы в 335 подъездах, по сути это четвертая часть. Работы ведутся по графику. <…>», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в прошлом году в городском округе Люберцы отремонтировали 1 298 подъездов.

«В некоторых подъездах мы применили и художественное оформление. В этом (2018 году – ред.) году мы пойдем по тому же пути. Все вопросы, связанные с ремонтом, обязательно согласовываются с жителями – это и выбор цвета, замена плитки, плафонов. Ставим задачу, чтобы жалоб жителей не было в этом вопросе», – отметил Ружицкий.

По его словам, жалоб на ремонт подъездов нет.

«Сейчас есть социальные сети, где каждый житель может написать свое мнение, в том числе и о ремонте подъездов. Я регулярно отслеживаю комментарии, жалоб пока не было», – добавил Ружицкий.

По словам главного инженера АО «ЛГЖТ» Руслана Харламова, его компания проводит комплексный ремонт 699 подъездов в 167 домах.

«Мы провели ремонт входной группы, в том числе усилили освещение. Обновили напольное покрытие, оштукатурили и покрасили стены и потолки водоэмульсионной и масляной красками. Приводим в порядок электрощитовые. Заменяем все светильники с энергосберегающими лампами и антивандальными. Проводится ревизия мусоропровода, если надо заменяются мусороприемные клапаны, производятся работы по слаботочным сетям, все провода убираются в короба. Обновляем почтовые ящики. Вывешиваем информационные стенды нового образца», – пояснил Харламов.

Он добавил, что министерством жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья разработана и утверждена предельная стоимость ремонта на дома разной этажности.

«На ремонт одного подъезда девятиэтажного дома предусмотрено более 500 тысяч рублей, на пятиэтажный дом – более 200 тысяч рублей. Мы стараемся проводить ремонт подъездов в установленные сроки – это один раз в пять лет. Стараемся максимально не переносить сроки, даже при наличии задолженности по оплате коммунальных платежей в подъезде», – заключил Харламов.