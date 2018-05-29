РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 мая. Главное управление административно-технического надзора Подмосковья проводит проверку состояния лесов в пожароопасный период, рейды прошли в двух административных округах Домодедова, жителям населенных пунктов разъяснили правила поведения в лесу во время пожаров, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы территориального отдела №24 Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями комитета лесного хозяйства, МЧС России, полиции и общественности провели профилактические рейды по выявлению и пресечению фактов сжигания бытового мусора, порубочных остатков, а также по предупреждению возгораний и природных пожаров на территории лесных массивов в микрорайоне Барыбино, а также в Никитском и Повадинском административных округах городского округа Домодедово.

«В ходе рейдов пресечено два факта разведения огня в непредназначенном для этого месте, проведено три схода с жителями и членами садовых товариществ, граничащих с лесными массивами. На сходах жителям были разъяснены правила поведения в лесу в пожароопасный период. Особое внимание инспекторы обращали на съезды с дорог в лесные массивы и состояние противопожарных водоемов», – сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она пояснила, что рейды проводятся во всех муниципальных образованиях в местах повышенной пожарной опасности.