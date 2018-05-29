РИАМО - 29 мая. Во флигеле усадьбы Власовых, расположенном в центре Москвы, приостановлены незаконные работы, здание является объектом культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Сообщение о работах, которые проводятся в здании, поступило на горячую линию Мосгорнаследия. Сотрудник департамента в ходе проверки установил, что в подвальных помещениях флигеля действительно ведутся строительные работы, а именно: демонтированы перегородки и напольное покрытие, со стороны дворового фасада в части заложенной проездной арки устроен дверной проем.

«Собственнику было выдано предписание на приостановку работ, поскольку их проведение без разрешения является нарушением статьи 45 федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В настоящее время Мосгорнаследием проводится работа по привлечению собственника к административной ответственности по части 1 статьи 7.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, проектная документация на проведение работ была представлена собственником и согласована Мосгорнаследием в 2017 году, однако обязательное в данном случае разрешение на их проведение ведомство не выдавало. Проведение работ без разрешения является нарушением, поэтому собственника ждет административная ответственность.

Усадьба на Никитском бульваре известна с XVIII века, она много раз перестраивалась; предположительно, в разное время над ее обликом работали архитекторы Цвиленев, Рыжов, Основский. В разное время ею владели семейства Власовых, Дашкевичей и Валери. В 1910-х годах в основном здании усадьбы находились классы Общества распространения полезных (практических) знаний между образованными женщинами с курсами кройки и шитья.

Левый флигель усадьбы Власовых был построен позже, чем основное здание, в 1840-е годы. Он хорошо сохранился и в настоящее время сдается под офисы.