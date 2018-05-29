РИАМО – 29 мая. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «Возрождение» кредитный рейтинг «ВВ+(RU)», статус «Рейтинг на пересмотре – развивающийся», говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Решением АКРА банк получил рейтинг, основанный в первую очередь на оценке операционной деятельности, а не на формальных критериях. Базой для формирования рейтинга послужила отчетность банка за 2017 год, и многие показатели, которые агентство оценило как слабые, мы уже существенно улучшили в текущем году», - отметил председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.

Он также выразил уверенность в том, что усилия менеджмента по восстановлению в банке всех процессов и сохранению исторической бизнес-модели, а также присвоение рейтинга таким авторитетным агентством как АКРА, станут отправной точкой для последующего возвращения банку стабильных рейтинговых оценок другими агентствами.