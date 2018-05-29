РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске ввели в эксплуатацию первый этап строительства производственно-складского комплекса, расположенного вблизи деревни Борисово, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства производственно-складского комплекса, расположенного вблизи деревни Борисово в Подольске. Комплекс предназначен для высокостеллажного паллетированного хранения товаров. Примерный объем инвестиций в проект составил 290 миллионов рублей. Создано 125 рабочих мест», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В здании общей площадью 33 тысячи квадратных метров разместились отапливаемые складские, административные и вспомогательные помещения, а также зоны погрузки-разгрузки товаров. В составе первой очереди были возведены насосная станция с противопожарными резервуарами, водозаборный узел, трансформаторная подстанция, котельная на газовом топливе, контрольно-пропускной пункт.

На прилегающей территории появились стоянки для грузового транспорта на 188 мест, парковка для легковых автомобилей на 274 места. Застройщиком объекта выступает акционерное общество «ПромТехАльянс».