РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В подмосковном Подольске ввели в эксплуатацию первый этап строительства производственно-складского комплекса, расположенного вблизи деревни Борисово, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства производственно-складского комплекса, расположенного вблизи деревни Борисово в Подольске. Комплекс предназначен для высокостеллажного паллетированного хранения товаров. Примерный объем инвестиций в проект составил 290 миллионов рублей. Создано 125 рабочих мест», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
В здании общей площадью 33 тысячи квадратных метров разместились отапливаемые складские, административные и вспомогательные помещения, а также зоны погрузки-разгрузки товаров. В составе первой очереди были возведены насосная станция с противопожарными резервуарами, водозаборный узел, трансформаторная подстанция, котельная на газовом топливе, контрольно-пропускной пункт.
На прилегающей территории появились стоянки для грузового транспорта на 188 мест, парковка для легковых автомобилей на 274 места. Застройщиком объекта выступает акционерное общество «ПромТехАльянс».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии