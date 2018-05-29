РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. Администрация подмосковного Королева 1 июня проведет встречу с дольщиками дома-долгостроя №14 по улице Тарасовской, сообщается в аккаунте администрации городского округа в Instagram.

Встреча состоится в большом зале администрации города по адресу: проезд Ударника, дом №1А. Начало встречи в 14:00.

«В обсуждении примут участие представители правительства Московской области, министерства строительного комплекса, Госстройнадзора, правоохранительные органы и, конечно, руководство компании-застройщика», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе администрация города обратилась в Минстрой с просьбой рассмотреть возможность смены застройщика.

На Тарасовской улице дольщики ждут ввода в эксплуатацию двух домов – №№14 и 2. Дом №14 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако дольщики до сих пор ждут свои квартиры. В доме №2 на Тарасовской улице сейчас ведутся работы по обустройству котельной и кровли, по подготовке к монтажу лифтового оборудования, завершается остекление, строительство соединительных перегородок.