РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 29 мая. На Октябрьской площади Орехово-Зуева состоится акция по сдаче макулатуры, которая является частью эко-марафона «Переработка», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В городском округе Орехово-Зуево сдача макулатуры пройдет на Октябрьской площади 4 июня 2018 года в 10:00», – говорится в сообщении.

По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, в ходе акции можно будет сдать газеты, книги, журналы, бумагу, картон.

Акция проходит в рамках эко-марафона «Переработка». Главная задача данного мероприятия – привлечь внимание жителей к проблеме неэкономного использования такого ресурса, как древесина.