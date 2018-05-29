РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. Команда ракетно-космической корпорации «Энергия» из подмосковного Королева примет участие в третьем корпоративном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы «Роскосмоса» - 2018», сообщается в аккаунте РКК «Энергия» в Instagram.

Чемпионат «Молодые профессионалы «Роскосмоса» - 2018» пройдет в Екатеринбурге с 1 по 5 июня 2018 года на базе Научно-производственного объединения автоматики. В нем примут участие 146 представителей 27 предприятий ракетно-космической отрасли. Команды будут соревноваться по шести различным компетенциям.

«На предстоящих соревнованиях корпорацию представят 19 человек – 10 участников и девять экспертов-наставников. Наша команда, объединившая профессионалов РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ», традиционно занимает лидерские позиции на соревнованиях представителей рабочих профессий», - говорится в сообщении.

За время участия в чемпионатах «Роскосмоса» на «Энергии» была сформирована система отбора участников, включающая проведение внутренних соревнований, а также методику подготовки участников к чемпионату.