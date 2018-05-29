РИАМО - 29 мая. В финал XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18» прошли два студента из Московской области, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы олимпиады Мария Зенина.

«Из Московской области в финал олимпиады «IT-Планета» прошли Нина Меркулова из Дмитрова и Глеб Марченко из Железнодорожного», - сказала Зенина.

Она отметила, что всего в олимпиаде «IT-Планета» приняли участие 567 человек из Московской области.

Олимпиада «IT-Планета» – это соревнования, направленные на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИТ-сферы. Финал XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18» пройдет с 1 по 4 июня в городе Тюмени на базе Тюменского индустриального университета пройдет.