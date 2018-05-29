РИАМО - 29 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил во вторник Национальный исследовательский техноло­гический университет «МИСиС», где заявил о предоставлении вузу грантов на реализацию образова­тельных проектов, размер грантов составит на первом этапе 26 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Сергей Собянин обсудил с руководством и студентами университета перспективы сотрудничества правительства Москвы и МИСиСа и сообщил о предоставлении вузу в текущем году грантов из городского бюджета на реализацию образовательных проектов, имеющих большое значение для развития столичных школ», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, с 2018 года правительство Москвы выделяет столичным вузам средства на реализацию образовательных проектов в виде грантов на конкурсной основе. Общий размер грантов на текущий год составляет 1 миллиард рублей.

Сумма грантов, предоставляемых МИСиСу в рамках первого этапа, – 26 миллионов рублей. Кроме того, принято решение выделить МИСиСу субсидию в размере 100 миллионов рублей на развитие материальной базы вуза.

В 2017 году город выделил университету субсидии в сумме 36,8 миллиона рублей на реализацию мероприятий по четырем основным направлениям. Это просветительская работа в рамках реализации проекта «Университетские субботы», развитие системы профильного обучения в условиях интеграции общего и дополнительного образования, сопровождение и реализация программ дополнительного образования обучающихся, развитие органов студенческого самоуправления и студенческих СМИ.

В ходе визита Собянин поздравил преподавателей, студентов и выпускников вуза с его 100-летием и вручил награды города группе сотрудников – за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для Москвы.