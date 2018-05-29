РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В Подольске около 400 школьников Московской области сдали нормативы ГТО в рамках регионального этапа летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

В Подольске во вторник на стадионе «Труд» прошел региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений Московской области в возрасте от 11 до 15 лет.

«В мероприятии приняли участие 45 команд (по восемь человек - ред.), в составе которых было около 400 школьников. Ребятам предстояло показать свои умения в стрельбе, прыжках с места, в метании мяча, силовой подготовке, беговых дисциплинах, в плавании и так далее. Подольск представляла команда, сформированная по итогам муниципального этапа фестиваля ГТО», - сказал организатор.

Всего в фестивале, вместе с волонтерами и организаторами, приняли участие около 700 человек. Нормативы участники сдавали на запасных полях и основной беговой дорожке стадиона «Труд», а также на базе физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Орджоникидзе.

«В целом учащиеся из Подольска справились с испытаниями хорошо. Результаты фестиваля будут известны в течение нескольких дней», - пояснил организатор.